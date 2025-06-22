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تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأحد

09:25 ص الأحد 22 يونيو 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في بنكي قناة السويس والإسكندرية، ببداية تعاملات اليوم الأحد 22-6-2025، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 9 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع.

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