تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأحد
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في بنكي قناة السويس والإسكندرية، ببداية تعاملات اليوم الأحد 22-6-2025، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 9 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع.
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