تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في بنكين، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 16-6-2025، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.61 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.
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