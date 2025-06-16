كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في بنكين، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 16-6-2025، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.61 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.





