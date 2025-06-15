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ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك اليوم

10:58 ص الأحد 15 يونيو 2025

الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم :

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 15-6-2025، مقارنة بمستواه خلال تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.21 جنيه للشراء، و 13.28 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.21 جنيه للشراء، و 13.28 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.19 جنيه للشراء، و 13.26 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.24 جنيه للشراء، و13.28 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.23 جنيه للشراء، و13.28 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

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