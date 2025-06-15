ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك اليوم
كتبت- أمنية عاصم :
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 15-6-2025، مقارنة بمستواه خلال تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 13.21 جنيه للشراء، و 13.28 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.21 جنيه للشراء، و 13.28 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.19 جنيه للشراء، و 13.26 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 13.24 جنيه للشراء، و13.28 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.23 جنيه للشراء، و13.28 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
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