كتبت- دينا كرم:

قفز سعر الدولار في أكبر 4 بنوك، بزيادة بنحو 89 قرشًا، ليقترب نحو الـ 51 جنيها في الدقائق الأولي بتعاملات الإنتربنك- سوق شراء وبيع الدولار بين البنوك- اليوم الأحد 15-6-2025، مقارنة بمستواه بببداية التعاملات وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع، بزيادة 89 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع، بزيادة 79 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.48 جنيه للشراء، و50.58 جنيه للبيع، بزيادة 76 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.92 جنيه للشراء، و50.02 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.