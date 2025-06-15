إعلان

يقترب نحو 51 جنيها.. قفزة كبيرة في سعر الدولار خلال تعاملات اليوم

10:33 ص الأحد 15 يونيو 2025

سعر الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

قفز سعر الدولار في أكبر 4 بنوك، بزيادة بنحو 89 قرشًا، ليقترب نحو الـ 51 جنيها في الدقائق الأولي بتعاملات الإنتربنك- سوق شراء وبيع الدولار بين البنوك- اليوم الأحد 15-6-2025، مقارنة بمستواه بببداية التعاملات وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع، بزيادة 89 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع، بزيادة 79 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.48 جنيه للشراء، و50.58 جنيه للبيع، بزيادة 76 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.92 جنيه للشراء، و50.02 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار أسعار الدولار البنك الأهلي بنك مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

يقترب نحو 51 جنيها.. قفزة كبيرة في سعر الدولار خلال تعاملات اليوم
مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية