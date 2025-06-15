يقترب نحو 51 جنيها.. قفزة كبيرة في سعر الدولار خلال تعاملات اليوم
كتبت- دينا كرم:
قفز سعر الدولار في أكبر 4 بنوك، بزيادة بنحو 89 قرشًا، ليقترب نحو الـ 51 جنيها في الدقائق الأولي بتعاملات الإنتربنك- سوق شراء وبيع الدولار بين البنوك- اليوم الأحد 15-6-2025، مقارنة بمستواه بببداية التعاملات وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي: 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع، بزيادة 89 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع، بزيادة 79 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 50.48 جنيه للشراء، و50.58 جنيه للبيع، بزيادة 76 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.92 جنيه للشراء، و50.02 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.
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