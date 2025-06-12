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منها الريال السعودي.. قفزة الدولار تقود 3 عملات عربية للارتفاع اليوم

04:55 م الخميس 12 يونيو 2025

الريال السعودي

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كتبت- آية محمد:

ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي والريال السعودي والدرهم الإماراتي ، بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مقارنة بنهاية التعاملات أمس، وذلك وفق بيانات سعر الصرف للعملات الأجنبية على موقع البنك المركزي.

وجاء ذلك بعد قفزة مفاجئة في سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 40 قرشا خلال تعاملات اليوم وسط تزايد التوترات الجيوسياسية بضربة إسرائيلية محتملة لإيران.

متوسط أسعار 3 عملات عربية بنهاية التعاملات اليوم

الدينار الكويتي: 162.49 جنيه للشراء بزيادة 1.19 جنيه، و163.00 جنيه للبيع، بزيادة 1.09 جنيه.

سعر الريال السعودي: 13.25 جنيه للشراء بزيادة 8 قروش، و13.28 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.53 جنيه للشراء، و13.57 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

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