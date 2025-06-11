المصريون سحبوا 26.57 مليار جنيه من ماكينات ATM بالبنك الأهلي في 9 أيام

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المصري تنفيذ أكثر من 9.4 مليون عملية سحب لعملائه بحوالي 26,572 مليار جنيه من خلال ماكينات الصراف الآلي على مدار تسعة أيام اعتبارا من 1 يونيو 2025، منهم عدد 1.2 مليون معاملة لا تلامسيه بقيمة 4 مليارات جنيه.

وبحسب بيان البنك اليوم، حرص البنك على تغذية كافة ماكينات الصارف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية على مدار 24 ساعة خلال فترة صرف مرتبات الدولة، وفترة صرف المعاشات ومنح وعطلات عيد الأضحى المبارك لضمان تنفيذ عمليات السحب والإيداع للعملاء والمواطنين بسهولة ويسر.

ويمتلك البنك الأهلي المصري أكبر شبكة لماكينات ATM تبلغ أكثر من 7357 ماكينة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ويأتي ذلك من خلال التنسيق المثمر خلال عطلة العيد بين كافة العاملين المختصين بالبنك لتغذية ماكينات الصراف الآلي وكذلك شركات نقل الأموال وخاصة في الماكينات المتواجدة في الشوارع والمراكز التجارية لضمان السرعة والفعالية في تغذية الماكينات في حالات الحاجة لحظيا لتلبية كافة عمليات السحب.

ويتم تغذية الماكينات بسعتها القصوى وفي بعض الأحيان تغذى بأكثر من مرة في اليوم وخاصة في المناطق التي تتسم بارتفاع كثافة الجمهور وزيادة الاستخدامات مع وجود مراقبة فورية لجودة الماكينات وصيانتها للتأكد من سلامتها.