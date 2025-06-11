كتبت- أمنية عاصم :

انخفضت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11-6-2025 ، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.14 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش ، و 13.22 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.48 جنيه للشراء، و 13.52 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 129.91جنيه للشراء، بتراجع 27 قرشًا، و 131.53 جنيه للبيع، بتراجع 29 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.56 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و 13.64 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدينار الأردنى: 69.28 جنيه للشراء، بتراجع 19 قرشًا، و70.04 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 160.70جنيه للشراء، بتراجع 33 قرشًا، و 161.89 جنيه للبيع، بتراجع 39 قرشًا.