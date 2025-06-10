كتبت- منال المصري:

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر 0.3% إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي 2024.2025 من 3.5% في توقعات سابقة.



وبحسب تقرير البنك حول توقعات نمو الاقتصاد العالمي، فقد أرجع البنك اتساع النمو إلى انحسار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

وأشار البنك إلى مواصلة احتياطيات النقد الأجنبي في مصر الارتفاع، مدعومةً باتفاقية استثمارية واسعة النطاق لصفقة رأس الحكمة مع الإمارات.



بعد توقيع الدولتين على صفقة مشروع رأس الحكمة في فبراير 2024 حصلت مصر من الإمارات على 24 مليار دولار نقدا بجانب 11 مليار دولار تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر.



وساهم ذلك في زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 13 مليار دولار ليصل إلى 48.53 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.



تسارع النمو في 2026 و2027

حافظ البنك الدولي على توقعات نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي المقبل 2025-2026 عند 4.2% دون تغيير.



وتوقع البنك تسارع اقتصاد مصر إلى 4.6% في العام المالي الذي ينتهي في يونيو 2027.



وأكد البنك الدولي أن تسارع اقتصاد مصر العام المالي المقبل سيأتي من نمو نشاط القطاع الصناعي واتفاقية مشروع رأس الحكمة الموقعة مع الإمارات، والاتجاه إلى سياسة نقدية مرنة- أي خفض سعر الفائدة لدعم القطاع الخاص.