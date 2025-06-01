المركزي يبيع أذون خزانة بـ 50 مليار جنيه اليوم

كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي، بالنيابة عن وزارة المالية، بيع أذون خزانة أجل 3 و9 أشهر للعائد الثابت اليوم الأحد بقيمة 50 مليار جنيه، وفق بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني.

كان البنك المركزي باع الخميس الماضي أذون خزانة أجل 6 أشهر بمتوسط سعر فائدة 27.18% بقيمة 32 مليار جنيه بأقل عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 45 مليار جنيه.

كما باع المركزي الخميس أذون خزانة أجل سنة بمتوسط سعر فائدة 25.125% بقيمة 38 مليار جنيه بأقل من السيولة المستهدف جمعها بقيمة 45 مليار جنيه.

وأذون الخزانة تعد أحد الأدوات المالية في يد وزارة المالية لجمع سيولة بهدف سد عجز الموازنة.