المركزي يبيع أذون خزانة بـ 50 مليار جنيه اليوم
كتبت- منال المصري:
يعتزم البنك المركزي، بالنيابة عن وزارة المالية، بيع أذون خزانة أجل 3 و9 أشهر للعائد الثابت اليوم الأحد بقيمة 50 مليار جنيه، وفق بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني.
كان البنك المركزي باع الخميس الماضي أذون خزانة أجل 6 أشهر بمتوسط سعر فائدة 27.18% بقيمة 32 مليار جنيه بأقل عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 45 مليار جنيه.
كما باع المركزي الخميس أذون خزانة أجل سنة بمتوسط سعر فائدة 25.125% بقيمة 38 مليار جنيه بأقل من السيولة المستهدف جمعها بقيمة 45 مليار جنيه.
وأذون الخزانة تعد أحد الأدوات المالية في يد وزارة المالية لجمع سيولة بهدف سد عجز الموازنة.
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