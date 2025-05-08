الدولار يرتفع عالميا مدفوعا بتثبيت المركزي الأمريكي لسعر الفائدة

كتبت- منال المصري:

ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل 6 عملات رئيسية 45% خلال تعاملات اليوم ليتخطى مستوى الـ100، وفق بيانات بلومبرج.

وجاء ذلك في أول رد فعل على قرار الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- بتثبيت سعر الفائدة في ثالث اجتماع له خلال 2025 أمس عند 4.25% و4.5% للمرة الثالثة على التوالي.

والاحتفاظ بسعر فائدة مرتفع على الدولار يساعد على زيادة قوته مقابل العملات الأخرى وتعزيز المستثمرين على شراء السندات الأمريكية.

ويقيس مؤشر الدولار أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات أخرى هي اليورو والجنيه الإستراليني والفرنك السويسري والكرونة السويدية، والدولار الكندي والين الياباني.

كان مؤشر الدولار سجل أداء سيئا على مدار آخر شهر بعد أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات 185 دولة لأمريكا وسط مخاوف دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود وتباطؤ الاقتصاد العالمي.