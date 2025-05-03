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بنك QNB يخفض سعر الفائدة 0.5% في أول تحرك بعد قرار المركزي المصري

12:39 م السبت 03 مايو 2025

سعر الفائدة

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كتبت- منال المصري:

قرر بنك قطر الوطني مصر "QNB"، أحد أكبر 5 بنوك بالقطاع المصرفي المصري، خفض سعر الفائدة بنسبة 0.5% على شهادات الادخار الثلاثية للعائد الثابت باختلاف أنواعها في أول رد فعل بعد قرار البنك المركزي المصري.

وتراجع سعر الفائدة بين 16.5% إلى 18% بدلا من 17% إلى 18.5% وفق نوع كل شهادة ودورية صرف العائد، وفق آخر تحديث للأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ولأول مرة منذ 4 سنوات ونصف خفض البنك المركزي سعر الفائدة 2.25% في آخر اجتماع له إلى 25% للإيداع و26% للإقراض بعد تباطؤ معدل التضخم.

وفي أول رد فعل على قرار المركزي أعلن بنكا الأهلي ومصر وقف بيع الشهادة الادخار ذات العائد القياسي 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي بداية من الأحد الماضي بعد أن جمعت نحو 1.3 تريليون جنيه في 15 شهرا.

كما قرر أكبر بنكين حكوميين خفض سعر الفائدة 2%على الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت والمتناقص.

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