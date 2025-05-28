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انخفاض أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

11:50 ص الأربعاء 28 مايو 2025

العملات الأجنبية والعربية

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كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 28-5-2025، بينما استقرت أسعار الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.22 جنيه للشراء، و13.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.53 جنيه للشراء، و13.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 130.62 جنيه للشراء، و132.25 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.62 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 69.66 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و70.42 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدينار الكويتى: 161.45 جنيه للشراء بتراجع 29 قرشًا، و162.53 جنيه للبيع، بتراجع 28 قرشًا.



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