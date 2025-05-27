كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 27-5-2025، بقيمة تتراوح بين قرشين و7 قروش، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.76 جنيه للشراء، و49.86 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.76 جنيه للشراء، و49.86 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.76 جنيه للشراء، و49.86 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.75 جنيه للشراء، و49.85 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع

بنك البركة: 49.73 جنيه للشراء، و49.83 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.73 جنيه للشراء، و49.83 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.71 جنيه للشراء، و49.81 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.75 جنيه للشراء، و49.85 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.79 جنيه للشراء، و49.89 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.81 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع