انخفاض سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات الثلاثاء 27-5-2025
كتبت- آية محمد:
تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27-5-2025، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 13.22 جنيه للشراء، و13.29 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.22 جنيه للشراء، و13.29 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.22 جنيه للشراء، و13.29 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 13.24 جنيه للشراء، و13.29 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.24 جنيه للشراء، و13.29 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
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