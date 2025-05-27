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انخفاض سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات الثلاثاء 27-5-2025

11:44 ص الثلاثاء 27 مايو 2025

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27-5-2025، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.22 جنيه للشراء، و13.29 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.22 جنيه للشراء، و13.29 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.22 جنيه للشراء، و13.29 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.24 جنيه للشراء، و13.29 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.24 جنيه للشراء، و13.29 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

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