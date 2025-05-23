انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع
كتبت- آية محمد:
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية أمس الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع
البنك الأهلي المصري: 13.23 جنيه للشراء، و13.3 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرش للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.23 جنيه للشراء، و13.3 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.32 جنيه للشراء بتراجع 7 قروش، و13.4 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.
بنك الإسكندرية: 13.25 جنيه للشراء، و13.3 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.25 جنيه للشراء، و13.3 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.
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