إعلان

انخفض في بنكين.. سعر الريال السعودي خلال تعاملات البنوك اليوم 15- 5- 2025

11:10 ص الخميس 15 مايو 2025

سعر الريال السعودي اليوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنكي الأهل ومصر، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما استقر في 3 بنوك، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

بنك الأهلي المصري: 13.38 جنيه للشراء ، و 13.45 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 13.38 جنيه للشراء، و 13.45 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.39 جنيه للشراء، و 13.46 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.4 جنيه للشراء، و 13.45 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.4 جنيه للشراء ، و 13.45 جنيه للبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي بنك مصر البنك الاهلي المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

سيرة نادي الأولمبي.. ماض مجيد وأبطال يبحثون عن حاضر (قصص مصورة)
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟
بالصور- رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج
هل العاصفة شيماء دخلت مصر؟.. الأرصاد: موجة حارة جديدة بعد أيام
مصر تحذر رعاياها في ليبيا وتخصص رقم هاتف للطوارئ