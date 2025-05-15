انخفض في بنكين.. سعر الريال السعودي خلال تعاملات البنوك اليوم 15- 5- 2025
كتبت- أمنية عاصم:
تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنكي الأهل ومصر، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما استقر في 3 بنوك، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
بنك الأهلي المصري: 13.38 جنيه للشراء ، و 13.45 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك مصر: 13.38 جنيه للشراء، و 13.45 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.39 جنيه للشراء، و 13.46 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.4 جنيه للشراء، و 13.45 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.4 جنيه للشراء ، و 13.45 جنيه للبيع.
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