انخفض في بنكين.. سعر الريال السعودي خلال تعاملات البنوك اليوم 15- 5- 2025

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنكي الأهل ومصر، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما استقر في 3 بنوك، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

بنك الأهلي المصري: 13.38 جنيه للشراء ، و 13.45 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 13.38 جنيه للشراء، و 13.45 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.39 جنيه للشراء، و 13.46 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.4 جنيه للشراء، و 13.45 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.4 جنيه للشراء ، و 13.45 جنيه للبيع.