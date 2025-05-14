انخفاض سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في 5 بنوك
كتبت- آية محمد:
تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
بنك الأهلي المصري: 13.38 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و13.46 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك مصر: 13.39 جنيه للشراء، و13.46 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.39 جنيه للشراء، و13.46 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 13.4 جنيه للشراء، و13.45 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.4 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و13.45 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.
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