إعلان

انخفاض سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في 5 بنوك

11:16 ص الأربعاء 14 مايو 2025

سعر الريال السعودي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

بنك الأهلي المصري: 13.38 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و13.46 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 13.39 جنيه للشراء، و13.46 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.39 جنيه للشراء، و13.46 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.4 جنيه للشراء، و13.45 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.4 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و13.45 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي انخفاض سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي يوجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟
بالصور- رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج
هل العاصفة شيماء دخلت مصر؟.. الأرصاد: موجة حارة جديدة بعد أيام
مصر تحذر رعاياها في ليبيا وتخصص رقم هاتف للطوارئ