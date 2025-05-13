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الأوروبي لإعادة الأعمار يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4% و4.5% بالعام الحالي والمقبل على التوالي

05:32 م الثلاثاء 13 مايو 2025

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

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كتبت- منال المصري:

خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو اقتصاد مصر 0.2% خلال العام الحالي على أساس ميلادي إلى 4% بدلا من 4.2% في توقعات سابقة.

كما قلل توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المقبل على أساس عام ميلادي إلى 4.5% من 4.7% في توقعات سابقة، وفق تقرير للبنك منشور اليوم.

على أساس عام مالي رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام الحالي إلى 3.8% من 3.6% في توقعات سابقة.

فيما خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي المقبل إلى 4.4% من 4.6% في توقعات سابقة.

يبدأ العام المالي في مصر أول يونيو وينتهي آخر يوليو من العام التالي.

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الأوروبي لإعادة الأعمار نمو اقتصاد مصر
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