"البنك الأوروبي للإعمار" يضخ 30 مليون دولار لتمويل إنشاء محطة طاقة شمسية في قنا

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم قرضا بقيمة 30 مليون دولار لشركة أوبيليسك للطاقة الشمسية لتمويل مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية في نجع جمادي بقنا.

ويأتي القرض المرحلي، وفق بيان البنك، بهدف المساهمة في تمويل الالتزامات المالية اللازمة لإنشاء محطة طاقة شمسية كهروضوئية تعمل بالتيار المتردد بقدرة 1 جيجاوات، وتزويدها بنظام تخزين طاقة بطاريات بقدرة 200 ميجاوات في الساعة في منطقة نجع حمادي بمحافظة قنا.

وسيكون هذا المشروع من أوائل مشاريع الطاقة المتجددة الهجينة في مصر، ويُتوقع أن يُصبح تجربة رائدة في تطبيق هذه التقنية في البلاد.

وسيدعم المشروع تحول مصر إلى الطاقة الخضراء مع الإسهام في الحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء وموثوقيتها في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء. ويجري إنشاء المشروع في إطار ركيزة الطاقة التي يقودها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضمن المنصة الوطنية لبرنامج نوفي لمحور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي عُقد في شرم الشيخ، بهدف إطلاق العنان لإمكانات مصر لتصبح مركزًا رائدًا للطاقة المتجددة في المنطقة.

ومن المتوقع أن يُخفِّض المشروع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر بمقدار 1,357,000 طن سنويًا.

منذ بدء عمليات البنك في مصر في 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 201 مشروع في جميع أنحاء البلاد.

شملت التمويلات القطاع المالي، والصناعات الزراعية والتصنيع، والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية في قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى مساهماته في تطوير قطاع النقل.