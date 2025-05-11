انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتبت- أمنية عاصم:
تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك ، خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما استقر في بنك القاهرة ، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
بنك الأهلي المصري: 13.43 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.43 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.44 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.45 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.46 جنيه للشراء، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
فيديو قد يعجبك: