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انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم

10:21 ص الأحد 11 مايو 2025

سعر الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك ، خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما استقر في بنك القاهرة ، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

بنك الأهلي المصري: 13.43 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.43 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.44 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.45 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.46 جنيه للشراء، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

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