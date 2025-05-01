صندوق النقد يدعو المركزي المصري لتوخي الحذر في خفض سعر الفائدة

كتبت- منال المصري:

دعا "صندوق النقد الدولي" مصر- ممثلة في البنك المركزي المصري- أن تتوخى الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.

وقال أزعور في مقابلة بواشنطن مع "بلومبرج"، إنه من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري.

وأضاف أنه في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة.

وكان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% في آخر اجتماع له ونصف إلى 25% للإيداع و26% للإقراض لأول مرة منذ نحو 4 سنوات ونصف.

وجاء ذلك بعد أن تراجع معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 12.7% في فبراير نزولا من 24% في يناير قبل أن يتسع إلى 13.6% في مارس الماضي

ورغم تعديل بعض التوقعات عقب قرارات ترامب، يرى العديد من الاقتصاديين أن البنك المركزي المصري قد يُقدم على خفض مجمّع يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025، وفق بلومبرج.

لكن بحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، يجب التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية.