انخفاض أسعار العملات العربية خلال تعاملات الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.60 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، و 13.67 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.93 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و 13.97 جنيهًا للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الدينار البحرينى: 134.46 جنيه للشراء بتراجع 31 قرشًا ، و136.13 جنيه للبيع، بتراجع 32 قرشًا.

سعر الريال القطري: 13 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش ، و 14.07 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 71.71 جنيه للشراء بتراجع 16 قرشًا. ، و 72.48 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 165.92 جنيه للشراء بتراجع 9 قروش ، و 167 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا.