تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في بنك مصر، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما ارتفع في بنك الإسكندرية، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.22 جنيه للشراء، و51.32 جنيه للبيع.

بنك مصر: 51.22 جنيه للشراء، و51.32 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 51.22 جنيه للشراء، و51.32 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.23 جنيه للشراء، و51.33 جنيه للبيع.

بنك البركة: 51.2 جنيه للشراء، و51.3 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 51.2 جنيه للشراء، و51.3 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 51.22 جنيه للشراء، و51.32 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 51.22 جنيه للشراء، و51.32 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 51.23 جنيه للشراء، و 51.33 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.24 جنيه للشراء، بتراجع 24 قرشًا، و51.33 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا.



