تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأربعاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في بنك مصر، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما ارتفع في بنك الإسكندرية، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 51.22 جنيه للشراء، و51.32 جنيه للبيع.
بنك مصر: 51.22 جنيه للشراء، و51.32 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 51.22 جنيه للشراء، و51.32 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 51.23 جنيه للشراء، و51.33 جنيه للبيع.
بنك البركة: 51.2 جنيه للشراء، و51.3 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 51.2 جنيه للشراء، و51.3 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 51.22 جنيه للشراء، و51.32 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 51.22 جنيه للشراء، و51.32 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 51.23 جنيه للشراء، و 51.33 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.24 جنيه للشراء، بتراجع 24 قرشًا، و51.33 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا.
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