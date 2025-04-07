الرئيس الأمريكي يجدد طلبه للمركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة

كتبت- منال المصري:

جدد دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية طلبه إلى البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة على الدولار.

وقال إنه يتعين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة.

وأوضح ترامب في منشور له على منصة (تروث سوشيال) للتواصل الاجتماعي "على مجلس الاحتياطي الاتحادي بطيء الحركة أن يخفض الفائدة"، وفق ما نشرته بعض المواقع اليوم.

كان الاحتياطي الفيدرالي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير خلال أول اجتماعين من 2025 مفضلا عدم التعجل في خفض الفائدة حتى دراسة تبعات الرسوم الجمركية الأمريكية على التضخم.

كان المركزي الأمريكي خفض سعر الفائدة 1% قبل نهاية العام الماضي على 3 مرات ليتراجع إلى 4.25% و4.5%.