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ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم في 4 بنوك

11:02 ص الخميس 03 أبريل 2025

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما تراجع في بنك القاهرة، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.42 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.42 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.42 جنيه للشراء، و 13.49 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.44 جنيه للشراء ، و13.49 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.44 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

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