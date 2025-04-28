سعر الدولار اليوم يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و 15 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.77 جنيه للشراء، و50.87 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.7 جنيه للشراء، و50.8 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.78 جنيه للشراء، و 50.88 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.91 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و51.01 جنيه للبيع، بتراجع قرش.