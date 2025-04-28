سعر الدولار اليوم يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و 15 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 50.77 جنيه للشراء، و50.87 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.7 جنيه للشراء، و50.8 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.78 جنيه للشراء، و 50.88 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.91 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و51.01 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
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