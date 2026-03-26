انخفضت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 26-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم



البنك الأهلي المصري: 60.84 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و61.08 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.



بنك مصر: 60.84 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و61.08 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.



بنك القاهرة: 60.85 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و61.1 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا.



بنك الإسكندرية: 60.85 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و61.1 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.



البنك التجاري الدولي: 60.92 جنيه للشراء، و61.14 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.