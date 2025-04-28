رئيس اتحاد المصارف العربية: العاصمة الإدارية من أكبر النماذج الناجحة في الشراكة بين القطاعي العام وا

كتبت- منال المصري:

قال محمد الإتربى رئيس اتحاد المصارف العربية، والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن دور البنوك لا يقتصر فقط على تمويل المشروعات الكبرى بل يمتد لتمويل سلاسل الإمداد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح أن للشراكة بين القطاعين العام والخاص شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية للشراكة في تمويل مشروعات البنية التحتية ومنها مجمع بنيان في أسوان الذي يعد من أكبر مشروعات الطاقة في العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 بالقاهرة تحت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد"

كما تعد العاصمة الادارية من أكبر النماذج الناجحة في مصر الدالة على قوة الشراكة بين القطاع العام والخاص، وفق ما قاله الإتربي.

وأضاف أن الشراكة بين القطاع العام الخاص يشجع على بيئة داعمة للمستثمرين وتحقيق التنمية المستدامة للبلاد.

وأكد أن اتحاد المصارف العربية المكون من عشرين دولة عربية قرر منح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري جائزة أفضل محافظ بنك مركزي خلال 2025 وستتم مراسم التكريم خلال حضور مؤتمر اتحاد المصارف الدوليين التي تعقد في فرنسا الفترة المقبلة تحت رعاية الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون.