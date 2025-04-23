البنوك تغلق أبوابها غدا الخميس بمناسبة عيد تحرير سيناء

كتبت- منال المصري:

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر غدا الخميس الموافق 24 بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وأكد المركزي أن البنوك تعود لاستئناف العمل من صباح يوم الأحد 27 أبريل 2025.

وتتزامن إجازة عيد تحرير سيناء مع عطلة البنوك الأسبوعية الرسمية يومي الجمعة والسبت لتغلق بذلك أبوابها 3 أيام متتالية.

وتعود البنوك للعمل بكافة فروعها البالغ عددها أكثر من 5 آلاف فرع منتشرة على مستوى الجمهورية الأحد في المواعيد الرسمية من الساعة 8.30 صباحا إلى 3 عصرا للجمهور ومن الساعة 8 صباحا إلى 4 عصرا للموظفين.

وتتيح البنوك على مدار أيام الإجازة الخدمات المصرفية من خلال أذراعها الإلكترونية وهي ماكينات الصراف الآلي لخدمات السحب والإيداع والموبايل والإنترنت البنكي للتعامل على الحسابات وإنستاباي للتحويلات اللحظية على مدار 24 ساعة.