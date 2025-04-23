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في الأهلي ومصر وCIB.. الدولار يواصل التراجع مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

01:19 م الأربعاء 23 أبريل 2025

سعر الدولار

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كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار في 3 بنوك بقيمة تتراوح بين 7و9 قروش، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياته ببداية تعاملات اليوم، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.92 جنيه للشراء، و51.02 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.92 جنيه للشراء، و 51.02 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

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