في الأهلي ومصر وCIB.. الدولار يواصل التراجع مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
01:19 م الأربعاء 23 أبريل 2025
كتبت- آية محمد:
تراجع سعر الدولار في 3 بنوك بقيمة تتراوح بين 7و9 قروش، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياته ببداية تعاملات اليوم، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار بمنتصف تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.92 جنيه للشراء، و51.02 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 50.92 جنيه للشراء، و 51.02 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
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