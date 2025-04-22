صندوق النقد يرفع توقعاته لمعدل التضخم بمصر إلى 19.7% خلال العام المالي الحالي
كتبت- منال المصري:
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بزيادة معدل التضخم بمصر إلى 19.7% خلال العام المالي الحالي 2024-2025 على أن يصل إلى 12.5% في العام المالي المقبل، وفق ما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
كان صندوق النقد الدولي توقع في وقت سابق أن يسجل معدل التضخم بمصر 16% خلال العام المالي الحالي بدعم تأثير سنة الأساس والإجراءات الإصلاحية.
كان معدل التضخم بمدن مصر تراجع بوتيرة حادة من 24% في يناير إلى 12.8% في فبراير، قبل أن يتسارع قليلاً إلى 13.6% في مارس.
ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم بين 5% إلى 9% خلال الربع الأخير من 2026.
ورغم توقعات اتجاه التضخم إلى مستوى نزولي خلال الفترة المقبلة لكن إجراءات رفع مصر أسعار السولار والبنزين قد يؤدي إلى تولد ضغوط تضخمية جديدة.
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