صندوق النقد يرفع توقعاته لمعدل التضخم بمصر إلى 19.7% خلال العام المالي الحالي

كتبت- منال المصري:

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بزيادة معدل التضخم بمصر إلى 19.7% خلال العام المالي الحالي 2024-2025 على أن يصل إلى 12.5% في العام المالي المقبل، وفق ما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

كان صندوق النقد الدولي توقع في وقت سابق أن يسجل معدل التضخم بمصر 16% خلال العام المالي الحالي بدعم تأثير سنة الأساس والإجراءات الإصلاحية.

كان معدل التضخم بمدن مصر تراجع بوتيرة حادة من 24% في يناير إلى 12.8% في فبراير، قبل أن يتسارع قليلاً إلى 13.6% في مارس.

ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم بين 5% إلى 9% خلال الربع الأخير من 2026.

ورغم توقعات اتجاه التضخم إلى مستوى نزولي خلال الفترة المقبلة لكن إجراءات رفع مصر أسعار السولار والبنزين قد يؤدي إلى تولد ضغوط تضخمية جديدة.