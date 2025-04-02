ببنوك الأهلي ومصر وcib.. حدود "الكريدت كارد" للدفع بالدولار خارج مصر

كتبت- منال المصري:

تتيح بنوك كبرى الأهلي ومصر والتجاري الدولي CIB للعملاء استخدام بطاقات الائتمان الـ"كريدت كارد" خارج مصر لسداد مدفوعاتهم أو السحب بالنقد الأجنبي وسط زيادة الاستخدام للكروت خلال إجازة عيد الفطر.

ويتم تفعيل بطاقات الائتمان للدفع خارج مصر من خلال نظام مقاصة عالمي للتحويل من حسابه بالجنيه المصري إلى عملة الدولة المتواجد بها العميل سواء دولار أو يورو أو أي عملة أخرى بالتعاون مع شركتي فيزا وماستر كارد العالمية مقابل خصم عمولة تدبير عملة.

وتخصم البنوك الثلاثة عمولة 5% من إجمالي المعاملة المنفذة للمشتريات مقابل تبديل عملة من حسابه بالجنيه إلى عملة نقد أجنبي أخرى، وفي حال السحب النقدي يتم تطبيق نفس العمولة مع إضافة 3% عمولة استخدام ماكينة ATM خارج مصر.

وتتباين الحدود القصوى على "كريدت كارد" بطاقة الدفع الوحيدة للاستخدام خارج مصر، من بنك إلى آخر ومن عميل لأخر وفق نوع البطاقة المصدرة "ستاندرد أو تيتانيوم أو بلاتينيوم أو وورلد وورلد إيليت".

وتشدد البنوك على العملاء ضرورة الاتصال بخدمة العملاء التابعة للبنك المصدر للبطاقة قبل السفر بـ48 ساعة لطلب تفعيل الحدود القصوى للبطاقة خارج مصر.

ويقدم مصراوي حدود تعاملات بطاقات الـ"كريدت كارد" خارج مصر للسحب النقدي والمشتريات في 3 بنوك كبرى.

البنك الأهلي

بطاقتي فيزا كلاسيك واستاندرد: ما يعادل 45 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا للمشتريات و3.75 ألف جنيه للسحب النقدي.

بطاقتي جولد وتيتانيوم: ما يعادل 70 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا للمشتريات، و5.25 ألف جنيه للسحب النقدي.

بطاقة فيزا بلاتينم: ما يعادل 187.5 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا للمشتريات و11.25 ألف جنيه للسحب النقدي.

بطاقتي ماستركارد بلاتينم وماستركارد UEFA Champions League: ما يعادل 187.25 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا للمشتريات و11.25 ألف جنيه للسحب النقدي.

بطاقتي ماستركارد وورلد وورلد إيليت: ما يعادل 300 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا للمشتريات و11.25 ألف جنيه للسحب النقدي.

بنك مصر

بطاقة كلاسيك: ما يعادل 45 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا للمشتريات و3 آلاف جنيه للسحب النقدي.

بطاقة جولد: ما يعادل 70 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا للمشتريات، و3 آلاف جنيه للسحب النقدي.

بطاقة تيتانيوم: ما يعادل 70 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا للمشتريات، و3 آلاف جنيه للسحب النقدي.

بطاقة بلاتينية: ما يعادل 180 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا للمشتريات و3 آلاف جنيه للسحب النقدي.

بطاقتي ورلد وورلد إيليت: ما يعادل 300 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا للمشتريات و6 آلاف جنيه للسحب النقدي.

البنك التجاري الدولي "CIB"

قطاع (Prime): الحد الأقصى الشهري خارج مصر ما يعادل 100 ألف جنيه من العملات الأجنبية للمشتريات شهريا، و3.5 ألف جنيه للسحب النقدي.

قطاع pLUS : الحد الأقصى الشهري ما يعادل 175 ألف جنيه من العملات الأجنبية للمشتريات شهريا، و5 آلاف جنيه للسحب النقدي.

قطاع Wealth: الحد الأقصى الشهري خارج مصر ما يعادل 250 ألف جنيه من العملات الأجنبية للمشتريات شهريا، و8 آلاف جنيه للسحب النقدي.

قطاع Private : الحد الأقصى الشهري ما يعادل 300 ألف جنيه من العملات الأجنبية للمشتريات شهريا، و10.5 ألف جنيه للسحب النقدي.

العمولة

تخصم البنوك الثلاثة عمولة 5% من إجمالي كل معاملة مقابل تدبير عملة مع إضافة عمولة أخرى 8% للسحب النقدي عند استخدام ماكينة صراف آلي.