بعد خفض اليوم.. ما موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لحسم سعر الفائدة؟

كتبت- منال المصري:

يعود البنك المركزي المصري إلى عقد ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2025 يوم 22 من مايو المقبل بعد أن قرر خفض سعر الفائدة اليوم.

خفض البنك المركزي المصري اليوم سعر الفائدة 2.25% على الإيداع والإقراض لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف ليتوافق مع التوقعات.

وبحسب تقرير لجنة السياسة النقدية، فان أسعار الفائدة تراجعت من مستوياتها القياسية إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.

كان البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في أول اجتماع له خلال 2025 للمرة الثامنة على التوالي.

في 12 نوفمبر 2020 شهد آخر خفض للمركزي المصري لسعر الفائدة بنسبة 0.5% على الجنيه قبل أن يعود البنك المركزي إلى رفع وتيرة سعر الفائدة بنسبة 19% من مارس 2022 حتى مارس 2024.

على مدار العام الماضي، عقد البنك المركزي 8 اجتماعات بشأن الفائدة، قرر في 6 اجتماعات متتالية منها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بعد زيادة كبيرة لأسعار الفائدة في فبراير ومارس بمجموع 800 نقطة أساس.

وقرار المركزي حول سعر الفائدة يستند بشكل عام على بيانات دقيقة منها الضغوط التضخمية المتوقعة ومعدلات النمو وكذلك ترشيد الدعم وأثاره على التضخم أي ارتفاع أسعار السلع.

تباطأ ارتفاع أسعار المستهلكين بمدن مصر بوتيرة حادة من 24% في يناير إلى 12.8% في فبراير، قبل أن يتسارع قليلاً إلى 13.6% في مارس.

ويستهدف البنك المركزي توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام.