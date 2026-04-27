تراجع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

04:00 م 27/04/2026

سعر الدولار

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 9 قروش و20 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 27-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.45 جنيه للشراء، و52.55 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:

52.47 جنيه للشراء، و52.57 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

52.4 جنيه للشراء، و52.5 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

