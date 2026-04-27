تراجع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 9 قروش و20 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 27-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟
انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر:
52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية:
52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
52.45 جنيه للشراء، و52.55 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة:
52.47 جنيه للشراء، و52.57 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.
كريدي أجريكول:
52.4 جنيه للشراء، و52.5 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.