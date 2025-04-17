الدولار يواصل الارتفاع في بنكي الأهلي ومصر خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر بقيمة تتراوح بين 3 و4 قروش، خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياته ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.