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الدولار يواصل الارتفاع في بنكي الأهلي ومصر خلال تعاملات اليوم

02:52 م الخميس 17 أبريل 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر بقيمة تتراوح بين 3 و4 قروش، خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياته ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

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