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ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في 3 بنوك

10:14 ص الأربعاء 16 أبريل 2025

سعر الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.53 جنيه للشراء ، و 13.60 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.53 جنيه للشراء ، و 13.60 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.64 جنيه للشراء و 13.70 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.55 جنيه للشراء بزيادة قرش، و 13.60جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

البنك التجاري الدولي: 13.55 جنيه للشراء بزيادة قرشين ، و 13.60جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

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