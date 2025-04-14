تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفع في بنك مصر، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.2 جنيه للشراء، و51.3 جنيه للبيع.

بنك مصر: 51.2 جنيه للشراء، و51.3 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 51.2 جنيه للشراء، و51.3 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.2 جنيه للشراء، و51.3 جنيه للبيع.

بنك البركة: 51.18 جنيه للشراء، و51.28 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 51.23 جنيه للشراء، و51.33 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 51.17 جنيه للشراء، و51.27 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 51.2 جنيه للشراء، و51.3 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 51.19 جنيه للشراء، و51.29 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.21 جنيه للشراء، و51.31 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.