ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال أسبوع



كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار خلال أسبوع بقيمة تتراوح بين 74 قرشًا و1.1 جنيه في 9 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية أمس الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك

البنك الأهلي المصري: 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع، بزيادة 74 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع، بزيادة 74 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع، بزيادة 74 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.3 جنيه للشراء، و51.4 جنيه للبيع، بزيادة 76 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع، بزيادة 74 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 51.3 جنيه للشراء، و51.4 جنيه للبيع، بزيادة 74 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 51.3 جنيه للشراء، و51.4 جنيه للبيع، بزيادة 76 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 51.29 جنيه للشراء، و51.39 جنيه للبيع، بزيادة 75 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.66 جنيه للشراء بزيادة 1.1 جنيه، و51.75 جنيه للبيع، بزيادة 1.09 جنيه.