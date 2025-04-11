إعلان

ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال أسبوع

11:14 ص الجمعة 11 أبريل 2025

سعر الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار خلال أسبوع بقيمة تتراوح بين 74 قرشًا و1.1 جنيه في 9 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية أمس الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك

البنك الأهلي المصري: 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع، بزيادة 74 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع، بزيادة 74 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع، بزيادة 74 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.3 جنيه للشراء، و51.4 جنيه للبيع، بزيادة 76 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع، بزيادة 74 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 51.3 جنيه للشراء، و51.4 جنيه للبيع، بزيادة 74 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 51.3 جنيه للشراء، و51.4 جنيه للبيع، بزيادة 76 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 51.29 جنيه للشراء، و51.39 جنيه للبيع، بزيادة 75 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.66 جنيه للشراء بزيادة 1.1 جنيه، و51.75 جنيه للبيع، بزيادة 1.09 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار أسعار الدولار البنك الأهلي المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تغطية خاصة| زيادة أسعار البنزين والسولار.. وتعريفة المواصلات الجديدة بجميع المحافظات
ننشر تعريفة المواصلات الجديدة في جميع المحافظات بعد زيادة أسعار البنزين (محدث)