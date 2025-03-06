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منها الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية ترتفع خلال تعاملات الخميس

11:08 ص الخميس 06 مارس 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الريال السعودي في 6 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.44 جنيه للشراء ، و 13.52 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.76 جنيه للشراء بزيادة قرش ، و 13.81 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدينار البحرينى: 132.88 جنيه للشراء بزيادة 10 قروش، و134.56 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

سعر الريال القطري: 12.84 جنيه للشراء، و 13.91 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.87 جنيه للشراء بزيادة 6 قروش، و 71.51 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 163.50 جنيه للشراء بزيادة 29 قرشًا، و164.58 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا.

عملات أخرى مقابل الدولار

الليرة التركية مقابل الدولار: 36.36 للشراء و 36.43 البيع.

الليرة السورية مقابل الدولار: سجلت 13065 لكل ليرة.

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