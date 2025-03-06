منها الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية ترتفع خلال تعاملات الخميس
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفعت أسعار الريال السعودي في 6 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.
أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم
سعر الريال السعودي: 13.44 جنيه للشراء ، و 13.52 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
سعر الدرهم الإماراتي: 13.76 جنيه للشراء بزيادة قرش ، و 13.81 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
سعر الدينار البحرينى: 132.88 جنيه للشراء بزيادة 10 قروش، و134.56 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.
سعر الريال القطري: 12.84 جنيه للشراء، و 13.91 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
سعر الدينار الأردنى: 70.87 جنيه للشراء بزيادة 6 قروش، و 71.51 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.
سعر الدينار الكويتى: 163.50 جنيه للشراء بزيادة 29 قرشًا، و164.58 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا.
عملات أخرى مقابل الدولار
الليرة التركية مقابل الدولار: 36.36 للشراء و 36.43 البيع.
الليرة السورية مقابل الدولار: سجلت 13065 لكل ليرة.
فيديو قد يعجبك: