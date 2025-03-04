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ارتفاع التمويلات بمبادرة التمويل العقاري إلى 81.7 مليار جنيه بنهاية فبراير

01:25 م الثلاثاء 04 مارس 2025

مي عبد الحميد المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجت

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كتبت- منال المصري:

ارتفع إجمالي التمويلات المقدمة في مبادرة التمويل العقاري لشريحة محدودي الدخل إلى نحو 81.7 مليار جنيه بنهاية فبراير مقابل نحو 80.53 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي بزيادة بنحو 1.17 مليار جنيه خلال شهر فقط.

ووفق ما أظهرته بيانات صادرة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصل عدد المستفيدين من المبادرة نحو 619.33 ألف عميل بنهاية فبراير الماضي.

وضخ 22 بنكا مشارك بالمبادرة نحو 599.51 مليار جنيه ما يعادل 96.9% من إجمالي التمويلات المقدمة بمبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بنهاية فبراير الماضي أهمها بنكا الأهلي ومصر اللذين يستحوذان على نحو 48% من إجمالي التمويلات المقدمة.

وضخ البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في مصر تمويلات بنحو 19.93 مليار جنيه بعدد 157.57 ألف مستفيد بنهاية فبراير الماضي ما يعادل 24.4% من إجمالي التمويلات المقدمة بالمبادرة.

فيما ضخ بنك مصر نحو 18.86 مليار جنيه بمبادرة التمويل العقاري بعدد 144.1 ألف مستفيد بنهاية فبراير الماضي ما يعادل 23.1% من إجمالي التمويلات المقدمة بالمبادرة.

وعلى مستوى الشركات ضخت 8 شركات للتمويل العقاري مشاركة بالمبادرة نحو 2.51 مليار جنيه لعدد 19.81 ألف مستفيد ما يعادل 3.1% من إجمالي التمويلات المقدمة بالمبادره بنهاية فبراير الماضي.

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مبادرة التمويل العقاري محدودي الدخل صندوق الإسكان الاجتماعي
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