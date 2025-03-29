1.1 مليار مشاهدة حققتها حملة البنك الأهلي التسويقية خلال الموسم الرمضاني "جواك عالم يغير العالم"

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي تحقيق حملته التسويقية خلال الموسم الرمضاني "جواك عالم يغير العالم" بأكثر من 1.1 مليار مشاهدة إجمالية عبر جميع المنصات الرقمية بمختلف توجهاتها بنهاية الموسم الرمضاني.

وأوضح في بيان له اليوم، أن حملته التسويقية كانت الأكثر مشاهدة هذا العام وحققت رقم "1" كأكبر نسبة مشاهدة وهو ما يعكس استراتيجية مدروسة ورسالة واضحة من البنك الأهلي المصري موجهة إلى الشباب، والعائلات، وكل أهل مصر.

وأطلق الأهلي المصري حملة جواك عالم يغير العالم بالاستعانة بالنجمين "حماقي" و "ويجز" وهم من نجوم الشباب المحببين، تم خلالها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدمج مشاهد تربط الماضي بالحاضر، استرجعنا خلالها تراث أجدادنا، ونجوم الفن في أزمنة سابقة وذلك ضمن إنتاج قوي ومتميز يحترم عقلية المتابعين.

وقد تصدرت الحملة مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بين كافة الحملات التي أطلقتها البنوك في مصر في مختلف المنصات الرقمية، إضافة إلى الترتيب الأول على منصتي إنستجرام وتيك توك، والترتيب الثالث على منصتي فيسبوك ويوتيوب وذلك مقارنة بباقي العلامات التجارية بالكامل في السوق المصرية.