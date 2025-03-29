إعلان

1.1 مليار مشاهدة حققتها حملة البنك الأهلي التسويقية خلال الموسم الرمضاني "جواك عالم يغير العالم"

01:02 م السبت 29 مارس 2025

البنك الأهلي المصري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي تحقيق حملته التسويقية خلال الموسم الرمضاني "جواك عالم يغير العالم" بأكثر من 1.1 مليار مشاهدة إجمالية عبر جميع المنصات الرقمية بمختلف توجهاتها بنهاية الموسم الرمضاني.

وأوضح في بيان له اليوم، أن حملته التسويقية كانت الأكثر مشاهدة هذا العام وحققت رقم "1" كأكبر نسبة مشاهدة وهو ما يعكس استراتيجية مدروسة ورسالة واضحة من البنك الأهلي المصري موجهة إلى الشباب، والعائلات، وكل أهل مصر.

وأطلق الأهلي المصري حملة جواك عالم يغير العالم بالاستعانة بالنجمين "حماقي" و "ويجز" وهم من نجوم الشباب المحببين، تم خلالها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدمج مشاهد تربط الماضي بالحاضر، استرجعنا خلالها تراث أجدادنا، ونجوم الفن في أزمنة سابقة وذلك ضمن إنتاج قوي ومتميز يحترم عقلية المتابعين.

وقد تصدرت الحملة مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بين كافة الحملات التي أطلقتها البنوك في مصر في مختلف المنصات الرقمية، إضافة إلى الترتيب الأول على منصتي إنستجرام وتيك توك، والترتيب الثالث على منصتي فيسبوك ويوتيوب وذلك مقارنة بباقي العلامات التجارية بالكامل في السوق المصرية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك الأهلي جواك عالم يغير العالم الذكاء الاصطناعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن