المركزي يصدر "قواعد ميثاق سلوك العمل المصرفي" للموظفين ببنوك مصر

كتبت- منال المصري:

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي تعليمات بشأن "قواعد ميثاق سلوك العمل المصرفي" بالبنوك بهدف إرساء المعايير السلوكية والأخلاقية والمهنية السليمة والقيم والمبادئ التي يتعين على موظفي البنوك وكذا المسئولين الرئيسيين الالتزام بها.

وبحسب كتاب دوري للمركزي اليوم، فإن القرار جاء بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2025 ووجه التنبيه نحو الالتزام التام بالتعليمات المرفقة اعتباراً من تاريخه، مع مراعاة تنظيم دورات تعريفية لكافة الموظفين عن قواعد ميثاق سلوك العمل المصرفي لضمان تطبيقه والتأكد من الالتزام به.

وطالب المركزي البنوك بوضع ميثاق سلوك العمل المصرفي ويتم اعتماده من قبل مجلس إدارة البنك، كما يجب التأكد من اطلاع كافة الموظفين وكذلك المسئولين الرئيسيين عليه والتوقيع على تعهد بالالتزام بما جاء به، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة لضمان الالتزام بتطبيق قواعد هذا الميثاق.

وتسري هذه التعليمات على كافة موظفي البنوك العاملة بمصر وكذلك المسئولين الرئيسيين على أن يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة تجاههم حال مخالفتها، وتتضمن التعليمات الحد الأدنى من القواعد التي يتعين مراعاتها بشأن سلوكيات الموظفين وتعاملاتهم داخل البنك وخارجه بما قد يؤثر على سمعة البنك.

فيما يتعلق بالمسئولين الرئيسيين، يتعين على البنوك إخطار البنك المركزي فور مخالفتهم لهذه التعليمات لتقييم مدى استمرار استيفائهم لمعايير الجدارة والصلاحية الفنية بعد ارتكاب تلك المخالفة، وتوثيق قرار البنك المتخذ في هذا الشأن.