سعر الريال السعودي يتراجع في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.42جنيه للشراء، و 13.49 جنيه للبيع، بتراجع قرشين شراء والبيع.

بنك مصر: 13.42 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك القاهرة: 13.42 جنيه للشراء، و 13.49 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك الإسكندرية: 13.44 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و13.49 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.44 جنيه للشراء، و 13.49 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.