سعر الريال السعودي يتراجع في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتبت- أمنية عاصم:
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.42جنيه للشراء، و 13.49 جنيه للبيع، بتراجع قرشين شراء والبيع.
بنك مصر: 13.42 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك القاهرة: 13.42 جنيه للشراء، و 13.49 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك الإسكندرية: 13.44 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و13.49 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.44 جنيه للشراء، و 13.49 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
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