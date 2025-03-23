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تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار ببداية تعاملات الأحد

10:11 ص الأحد 23 مارس 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.53 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.54 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.




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سعر الدولار اليوم
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