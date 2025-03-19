المركزي الأمريكي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية في 2025

كتبت- منال المصري:

أبقى الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع اللجنة الفيدرالية اليوم الأربعاء للمرة الثانية على التوالي عند 4.25% و4.5%.

وقال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن المركزي لن يتعجل في خفض سعر الفائدة في ظل حالة عدم اليقين بشكل غير عادي.

وأثارت رسوم ترامب على واردات كندا والمكسيك والصين مخاوف الاقتصاديين من زيادة مخاطر الضغوط التضخمية بأمريكا.