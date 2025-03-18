منها شهادة المليونير.. المصرف المتحد يطرح 7 هدايا بنكية استثنائية بعيد الأم

كتبت- منال المصري:

أعلن المصرف المتحد طرح 7 هدايا مالية وحلول بنكية بشكل استثناني بمناسبة الاحتفال بعيد الأم خلال أحدث حملاته تحت شعار "مرحبا... بهدايا عيد الأم غير التقليدية".

وتضمنت الـ7 هدايا:

-شهادة المليونير - يستطيع العملاء وغير العملاء شراء شهادة المليونير بـ100 جنيه ومضاعفاتها واهدائها لأمهاتهم تقديراً للدور الكبير الذي تلعبه الأم في حياة أبنائها.

وذلك من خلال 68 فرع من فروع المصرف المتحد المنتشرين بجميع أنحاء الجمهورية حيث تدخل جميع الشهادات في سحب شهري على جوائز باجمالي 4 مليون جنيه سنويا.

-بطاقة U-Got-A-Gift – هدية استثنائية للأم في عيدها تمنحها فرصة للتسوق وحرية اختيار الهدية التي تناسبها وفقا لاحتياجاتها.

ويقوم العملاء وغير العملاء بشراء البطاقة من أي من فروع المصرف المتحد الـ 68 وإهدائها كهدية للأم.

كما يتيح المصرف المتحد كتابة عبارة معايدة علي البطاقة باسم الأم، هذا وتمنح بطاقة U-Got-A-Gift القيام بكافة أنواع المشتريات داخل وخارج مصر بمنتهي الأمان سواء في المراكز التجارية أو عبر الانترنت باستخدام كود الأمان OTP.

-شهادات الخير – وهي مجموعة من الشهادات والأوعية الادخارية التي يتم ربطها باسم الأم لفترات زمنية مختلفة تبدأ من سنة وحتي ثلاث سنوات.

وتضمن عوائد استثمارية متنوعة للأم شهريا أو كل ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي.

-بطاقة رخاء الائتمانية – أول بطاقة ائتمان متوافقة مع أحكام الشريعة بالسوق المصرفي المصري و يمكن استخراجها باسم الأم وفقا للحد الإئتماني المسموح به.

وتمنح بطاقة رخاء أطول فترة سداد تصل إلي 20 شهر كذلك تمنح حاملي البطاقة عدد من النقاط والمكافآت الكبيرة وفقا لأنظمة الشراء الخاصة بهم. وتعمل البطاقة داخل وخارج مصر بنظام المرابحة المتوافق مع أحكام الشريعة.

-كاش باك – يتيح المصرف المتحد برنامج الكاش باك المميز علي جميع بطاقاته سواء الخصم المباشر أو الائتمان.

ويمكن للعملاء من خلال برنامج الكاش باك استبدال نقاط المكافآت بمبالغ مالية وشراء هدايا عيد الأم المميزة.

-برامج الخصومات الفريد – حيث يقدم المصرف المتحد لجميع عملائه من حاملي البطاقات الائتمانية والخصم المباشر إمكانية شراء هدايا عيد الأم ضمن برامج الخصومات الفريدة التي يقدمها المصرف بالتعاون مع كبرى العلامات التجارية والتي تبدأ من 5% وحتي 25%.

-حزمة "خليك علي الخط" للمعاملات الرقمية - حيث يمكن للعملاء تحويل مبلغ هدية عيد الأم عبر محفظة UB الرقمية أو من خلال خدمة الانترنت البنكي أو الموبيل البنكي علي حساب الأم مباشرة وعلي مدار الساعة 7 أيام في الاسبوع.

تستطيع الأم شراء الهدية التي تناسبها مما يمنحها مزيد من الحرية في اختيار الهدية المناسبة لها.