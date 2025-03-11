مؤسسة التمويل الدولية تقرض "كازيون" 30 مليون دولار لتوسيع نطاق عملياتها بالمغرب

كتبت- منال المصري:

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية إقراض شركة كازيون 30 مليون دولار بهدف توسيع نطاق أنشطتها وعملياتها في المغرب، وزيادة سعة متاجر التجزئة والتخزين لديها.

وأوضحت المؤسسة، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، أن هذا المشروع يساهم في تطوير سلسلة قيمة حديثة لقطاع التجزئة في المغرب وفق استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية المعنية بالاستثمار في قطاع التجزئة في أفريقيا دعماً لسلامة الغذاء لمن هم في أمس الحاجة إليه.

من المتوقع أن يؤدي هذا التوسع إلى توفير 3 آلاف فرصة عمل، وفق ما جاء في البيان.

قال حسن هيكل، المؤسس والرئيس التنفيذي لكازيون إن هذا القرض يعزز مركزهم كأكبر متجر لبيع مواد البقالة والمواد الغذائية بأسعار مخفضة على مستوى أفريقيا والمنطقة العربية من المغرب إلى السعودية، حيث نخدم أكثر من نصف مليون عميل يوميا.

وقال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، إن الحصول على السلع الأساسية الجيدة بأسعار ميسورة ضروري لضمان الأمن الغذائي وتحسين سبل كسب العيش.

وأضاف أن توسيع أنشطة كازيون لا يعزز قطاع التجزئة الحديث ويوفر السلع بأسعار مخفضة في المغرب فقط، بل يسهم في تسهيل وصول الأطعمة المغذية إلى الأسر بالبلاد. وأوضح سيلا أن هذا الاستثمار بين بلدان الجنوب يعزز تنمية القطاع الخاص ويقوي الروابط الاقتصادية الإقليمية لتحقيق الرخاء المشترك.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 2.9 مليار دولار في مصر و1.6 مليار دولار في المغرب لدعم تنمية قطاع خاص مستدام وشامل وأكثر قدرة على الصمو، وفق البيان.