اليوم.. صندوق النقد يحسم صرف الشريحة الرابعة 1.2 مليار دولار لمصر

كتبت- منال المصري:

تترقب مصر قرار صندوق النقد الدولي في اجتماعه التنفيذي اليوم الاثنين بصرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار من قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار بعد اعتماد المراجعة الرابعة.

وفي نفس الوقت سيعلن صندوق النقد الدولي اليوم الموافقة على طلب مصر بالحصول على تمويل جديد بقيمة 1.3 مليار دولار ببرنامج الصلابة والاستدامة.

قبل أيام أعلن صندوق النقد إدراج مصر على جدول اجتماع مجلسه التنفيذي يوم 10 مارس المقبل لإقرار المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ومناقشة طلب بالحصول على تسهيلات جديدة برنامج "الصلاية والاستدامة".

كانت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، قالت في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، إن صندوق النقد سيخصص 1.3 مليار دولار ببرنامج المرونة والاستدامة وسيتم صرفه على شرائح وليست شريحة واحدة.

كانت مصر حصلت على ملياري دولار من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار على دفعات بواقع 347 مليون دولار قيمة الدفعة الأولى من القرض في ديسمبر 2022 و1.64 مليار دولار تم صرفها على شريحتين في أبريل وأغسطس الماضيين بعد إقرار أول 3 مراجعات على البرنامج.