احتياطي النقد الأجنبي لمصر يقفز إلى 47.265 مليار دولار بنهاية يناير

كتبت- منال المصري:

ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر بنحو 154 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر السابق، وفق بيانات منشورة على موقع البنك المركزي المصري.

وارتفع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 47.265 مليار دولار في نهاية يناير 2025 مقارنة بنحو 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

وخلال آخر 11 أشهر من تحرير سعر الصرف زاد احتياطي النقد الأجنبي بنحو 11.8 مليار دولار بعد تنفيذ صفقة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، وتحرير سعر الصرف.