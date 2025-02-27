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"إنستاباي" للتحويلات اللحظية يعود للعمل بعد عطل فني

04:50 م الخميس 27 فبراير 2025

انستاباي

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تطبيق مصراوي

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كتبت- منال المصري:

عاد إنستاباي للتحويلات اللحظية للأموال عبر الموبايل للعمل مجددا قبل قليل بعد عطل فني ضرب الخدمة لم يمتدد طويلا.

منذ إطلاقه قبل 3 سنوات جذب تطبيق إنستاباي للتحويلات اللحظية عدد مستخدمين بنحو 12 مليون مستخدم بحجم تعاملات وصل إلى نحو 2.7 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، وفق ما قاله إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم المدفوعات.

في 22 من مارس 2022 أطلق البنك المركزي تطبيق إنستاباي المرتبط بالشبكة القومية لتحويلات اللحظية لإتمام التحويلات عبر الموبايل من حساب إلى حساب أو إلى بطاقة ميزة مسبقة الدفع والمحافظ الذكية.

وتسمح الخدمة للعميل بإجراء تحويلات يومية تصل إلى 120 ألف جنيه على أن لا تزيد عن 70 ألف جنيه في الحركة الواحدة، فيما يبلغ الحد الأقصى للتحويلات اللحظية شهريا 400 ألف جنيه.

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